В Уфе из-за ремонта на одной из улиц ограничат движение до 30 сентября

В Уфе на ул. Менделеева будет ограничено движение транспорта из-за стартовавшего ремонта. Ограничения коснутся участка дороги от ул. Сагита Агиша до ул. Энтузиастов. По сообщению ГИБДД Уфы, ремонт завершится до 30 сентября этого года.

Ограничено движение будет в течение всего этого времени на четверти проезжей части во время подготовительного этапа работ, а также при фрезеровании проезжей части. Позже, при устройстве нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия, ограничат движение на половине дороги.