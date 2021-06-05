В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом

Оперативный штаб Башкирии обновил данные по заболеваемости коронавирусом в республике. Количество новых фактов заражения каждый день составляет в среднем по 90 человек, и пока эти цифры существенно не меняются.

Согласно информации, поступившей 5 июня, в регионе число заболевших Covid-19 увеличилось за сутки на 91 человек и составило в общей сложности 38 653 пациентов.