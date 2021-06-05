В Башкирии увеличилось число заразившихся коронавирусом

Оперативный штаб Башкирии обновил данные по заболеваемости коронавирусом в республике. Количество новых фактов заражения каждый день составляет в среднем по 90 человек, и пока эти цифры существенно не меняются.
Согласно информации, поступившей 5 июня, в регионе число заболевших Covid-19 увеличилось за сутки на 91 человек и составило в общей сложности 38 653 пациентов.
Из общего числа заболевших на сегодня в республике выписано по выздоровлению 36 747 человек, в том числе 152 – за последние сутки. Также сообщается, что выросло и количество погибших от коронавируса. За сутки скончался 1 пациент, а за время пандемии – 529 пациентов.