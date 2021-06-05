В Башкирии районная больница получила современное оборудование

В Башкирии Буздякская районная больница в рамках национального проекта «Здравоохранение» получила современное оборудование - рентгенодиагностический комплекс. Он наиболее безопасен для пациентов, так как имеет низкую дозу рентгеновского облучения при обследовании.
Такие комплексы способны выполнить рентгенографию, томографию и рентгеноскопию, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Выделил ряд особенностей и главврач больницы.
Цифровой детектор при выполнении рентгенографии и рентгеноскопи даст возможность рентгеноскопическим методом исследовать пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку.
Фото: Пресс-служба Минздрава РБ