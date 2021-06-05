В Башкирии районная больница получила современное оборудование

В Башкирии Буздякская районная больница в рамках национального проекта «Здравоохранение» получила современное оборудование - рентгенодиагностический комплекс. Он наиболее безопасен для пациентов, так как имеет низкую дозу рентгеновского облучения при обследовании.

Фото №1 - В Башкирии районная больница получила современное оборудование

Такие комплексы способны выполнить рентгенографию, томографию и рентгеноскопию, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Выделил ряд особенностей и главврач больницы.

Комплекс функционально новый: цифровой, с высокой разрешающей способностью, имеет возможность немедленного получения результата обследования и улучшения изображения снимка на экране монитора путем коррекции режимов в программе. Все это позволяет улучшить качество обследования и его информативность, сократить время получения заключения.

Айрат Хазиев, главврач Буздякской районной больницы

Цифровой детектор при выполнении рентгенографии и рентгеноскопи даст возможность рентгеноскопическим методом исследовать пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку.

Система может использоваться для просмотра, цифровой коррекции, записи рентгеноскопии и снимков с цифровой динамической плоской панели.

Пресс-служба Минздрава РБ

Фото: Пресс-служба Минздрава РБ

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