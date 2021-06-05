В Башкирии районная больница получила современное оборудование

Комплекс функционально новый: цифровой, с высокой разрешающей способностью, имеет возможность немедленного получения результата обследования и улучшения изображения снимка на экране монитора путем коррекции режимов в программе. Все это позволяет улучшить качество обследования и его информативность, сократить время получения заключения.

Айрат Хазиев, главврач Буздякской районной больницы