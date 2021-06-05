Пьяный житель Башкирии неудачно угнал мотоцикл

Пьяный житель Башкирии угнал мотоцикл во время отсутствия владельца двухколесного транспорта. Но далеко уехать похитителю не удалось.
По сообщению МВД Башкирии, 50-летний житель Уфы, ране уже имевший проблемы с законом, угнал мотоцикл у 33-летнего жителя села Осоргино в Уфимском районе. Злоумышленник выполнял некоторые работы на участке потерпевшего, дождался, когда того не будет дома, и угнал мотоцикл. Выяснилось, что в тот момент похититель был пьян.
При въезде в Уфу его остановили сотрудники ДПС при проведении спецоперации «Мотоцикл». Тут злоумышленника и задержали. Когда владелец транспортного средства обратился в полицию с сообщением об угоне, его мотоцикл уже находился на спецстоянке. Также по факту угона возбуждено уголовное дело.