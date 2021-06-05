В Башкирии уничтожили более 350 единиц игрового оборудования

В Башкирии по требованию прокуроров двух районов было уничтожено более 350 единиц игрового оборудования. Его изъяли в период с 2011 по 2019 годы в Мелеузовском и Краснокамском районах РБ.

Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, оборудование было изъято сотрудниками полиции при ликвидации игровых клубов, которые находились в жилых домах и коммерческих помещениях. Но все документы на оборудование отсутствовали, а владельцы аппаратов так и не нашлись.