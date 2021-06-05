В России за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 399 человек

В России, согласно официальным федеральным данным на 5 июня, зарегистрировано в общей сложности 5 117 274 случаев заражения коронавирусом. При этом 264 761 человек сегодня продолжают лечение.

За сутки было выявлено 9 145 фактов заболевания среди населения страны. Напомним, что в Башкирии за сутки коронавирус подтвердили у 91 человека. Выписано по всей стране за время пандемии 4 729 077 человек, в том числе за сутки – 8 565.