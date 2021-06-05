В Башкирии в горящей квартире едва не задохнулся ребенок

В Башкирии почти в 10 утра 5 июня произошел страшный пожар в многоквартирном доме. Известно, что в происшествии пострадал ребенок.

Пожар был зафиксирован в Салавате в доме №5, расположенном на пер. Школьном. На втором этаже прибывшие пожарные заметили дым, выходящий с балкона. Пламя полностью уничтожило и сам балкон, и комнату. Пожар удалось ликвидировать к половине одиннадцатого утра.

Еще до прибытия спасателей из квартиры был спасен ребенок 2014 года рождения. Его сразу же доставили в Детскую городскую больницу Салавата. Предварительный диагноз - отравление продуктами горения.