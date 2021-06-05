В Уфе юные вандалы сломали пчелку на фонтане, которая ранее вызывала негодование

В Уфе в районе Черниковки вандалы сломали скульптуру пчелки на реконструированном фонтане. Его после восстановительных работ открыли в прошлом году.
Сама пчелка, расположенная во дворе домов №№ 35-39 на ул. Ульяновых, изначально многим жителям показалась несуразной, неприглядной. Однако ее все же полюбили. Сегодня, 5 мая, стало известно, что двое молодых людей – парень и девушка – отдыхали в этом дворе, юноша забрался на борт фонтана и при прыжке сломал скульптуру.
Видеозаписью в соцсетях поделилась местная жительница Татьяна К.
Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, молодые люди сразу после инцидента сбежали. В комментариях под постом пользователи соцсетей гневно высказались по этому поводу.
Также в комментариях отреагировал и директор ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы Артур Шагаргазин. Он сообщил, что виновных накажут, а пчелку вернут на место.
Фото и видео: Татьяны К.