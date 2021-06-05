В Уфе юные вандалы сломали пчелку на фонтане, которая ранее вызывала негодование

В Уфе в районе Черниковки вандалы сломали скульптуру пчелки на реконструированном фонтане. Его после восстановительных работ открыли в прошлом году.

Сама пчелка, расположенная во дворе домов №№ 35-39 на ул. Ульяновых, изначально многим жителям показалась несуразной, неприглядной. Однако ее все же полюбили. Сегодня, 5 мая, стало известно, что двое молодых людей – парень и девушка – отдыхали в этом дворе, юноша забрался на борт фонтана и при прыжке сломал скульптуру.

Видеозаписью в соцсетях поделилась местная жительница Татьяна К.

Нашу Пчелку сломали. Не люди - нелюди. Мы её всё равно восстановим. Но все чаще стала ловить себя на мысли, что хочу уехать. Татьяна К., жительница Уфы

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, молодые люди сразу после инцидента сбежали. В комментариях под постом пользователи соцсетей гневно высказались по этому поводу.

Поймать и высечь на этом же месте... И штраф на 100 пчёлок! Антон Г., пользователь соцсети

При всей моей нелюбви к этому арт-объекту, вандализм бесит во всех проявлениях. Галина Б., жительница Уфы

Также в комментариях отреагировал и директор ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы Артур Шагаргазин. Он сообщил, что виновных накажут, а пчелку вернут на место.

Заявляю официально: виновные будут найдены. Пчёлка будет на месте уже сегодня. Это не местные. Местные бы так не сделали. Артур Шагаргазин, директор ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы