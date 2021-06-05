В Башкирии пьяный водитель пострадал после съезда с дороги

В Башкирии минувшим вечером произошло ДТП с пострадавшим. Оказалось, водитель был пьян. Это показал прибор при освидетельствовании.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге Ишлы-Новоадзитарово в Аургазинском районе республики. По данным ГИБДД Башкирии, за рулем автомобиля Lada находился 53-летний житель Стерлитамака. Мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

После ДТП пострадавшего водителя госпитализировали. Также было проведено освидетельствование, которое показало 0,878 мг/л. Мужчина в момент ДТП находился в нетрезвом виде.