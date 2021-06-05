В пяти районах Башкирии ограничено посещение территорий лесов

В Башкирии на территории лесов, распложенных в пяти районах, ограничено пребывание граждан, а также въезд транспортных средств. Действие запрета установлено на период с 5 по 25 июня 2021 года.

Ограничения коснулись лесов в Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском и Хайбуллинском районах Башкирии. Лесничества и лесхозы будут продолжать оповещение населения о запретах совместно со специалистами ГУ МЧС по РБ и органов местного самоуправления.