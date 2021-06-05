Синоптики рассказали, какая погода в Башкирии ожидается в июне

Гидрометцентр Башкирии сообщил, какая погода ожидается в июне этого года. Осадков будет не так много, знойной погоды тоже не предвещается.

Как передают синоптики, в республике в начале июня сместился атмосферный фронт, что привело к дождям в большинстве районов региона. Самое большое количество осадков пришлось на Туймазинский и Архангельский районы Башкирии. Также из-за понижения температуры и дождей улучшилась пожароопасная ситуация.