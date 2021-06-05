В Башкирии разыскивают пенсионера, который вышел из дома в конце мая и не вернулся

В Башкирии в конце мая пропал пенсионер. Мужчина вышел из дома и не вернулся. Отдел МВД по Уфимскому району объявил пропавшего в розыск и сообщил подробности.

Александр Мартьянов 1954 года рождения проживал в Уфимском районе на территории СНТ «Ромашка». В прошлом месяце, 24 мая, мужчина вышел из дома в неизвестном направлении. После этого от него не поступало никаких вестей. Где он находится сейчас, неизвестно.

По данным МВД по РБ, на вид мужчине около 65-70 лет. Основные приметы Александра Мартьянова: рост 160-165 см, телосложение плотное, лицо овальное, волосы седые и короткие, имеется залысина, брови дугообразной формы, спинка носа прямая, тонкие губы, чуть оттопыренные уши, темные глаза.

В день исчезновения был одет в светло-зеленую футболку с коротким рукавом, темные штаны, а на ногах у мужчины были кирзовые черные сапоги.

Если вы обладаете достоверной информации о местонахождении пропавшего, если вы видели его где-то, МВД просит сообщить об этом по телефонам: 279-49-34; 279-46-30; 8927-34-56-100. Также можно оставить сообщение по адресу: Уфа, ул. Октябрьской революции, 69.