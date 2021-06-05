В Уфе пройдет акция «Неделя сбора батареек-2021»

В Уфе пройдет экологическая акция «Неделя сбора батареек-2021». Она также организована еще в 42 городах России и стартовала 4 мая. Продлится акция вплоть до 11 октября.

В Уфе сдать батарейки и аккумуляторы, например, со старых сотовых телефонов можно будет с 22 по 28 июня возле гипермаркета «Лента» на улице Бельской, 70. Здесь будет установлен специальный контейнер для всех видов батареек и аккумуляторов.