Два города Башкирии включены в предварительный список федеральной программы «Чистый воздух»

Два города Башкирии попали в предварительный список городов России, которые расширят географии федерального проекта «Чистый воздух». Об этом после участия в Петербургском международном экономическом форуме рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Фото №1 - Два города Башкирии включены в предварительный список федеральной программы «Чистый воздух»

Она рассказала в своих соцсетях, что на форуме было подписано несколько меморандумов, благодаря которым расширится география проекта «Чистый воздух». Сейчас в него вошли чуть более 2 десятков городов России, в числе которых также указаны два города из Башкирии: Стерлитамак и Салават. Также она добавила, что перечень в дальнейшем будет дополняться.

В России, к сожалению, много городов, где качество воздуха никуда не годится. Это нужно исправлять. В документах содержится перечень городов, где нужно оценить состояние атмосферного воздуха. Этим займутся рабочие группы, в составе которых обязательно будут учёные.

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора
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