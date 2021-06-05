Два города Башкирии включены в предварительный список федеральной программы «Чистый воздух»

Два города Башкирии попали в предварительный список городов России, которые расширят географии федерального проекта «Чистый воздух». Об этом после участия в Петербургском международном экономическом форуме рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она рассказала в своих соцсетях, что на форуме было подписано несколько меморандумов, благодаря которым расширится география проекта «Чистый воздух». Сейчас в него вошли чуть более 2 десятков городов России, в числе которых также указаны два города из Башкирии: Стерлитамак и Салават. Также она добавила, что перечень в дальнейшем будет дополняться.