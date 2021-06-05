В Башкирии с начала года утонули 12 человек, в том числе 3 детей

В Башкирии с начала этого года и по 4 июня зарегистрировано уже 44 случая извлечения людей из воды. При этом в нескольких случаях извлекались погибшие.
По данным МЧС Башкирии, к 4 июня в республике утонули 12 человек, в том числе трое детей. Все несчастные случаи произошли на несанкционированных местах купания. Также спасателям удалось спасти 9 человек.
По данным на 4 июня в ГУ МЧС по РБ поступили сообщения от 54 муниципалитетов о 120 местах пляжах, пока это лишь предполагаемые места отдыха у водных объектов. Спасатели напомнили, что выбор санкционированных мест купания позволяет минимизировать риски происшествий на воде.