В Башкирии с начала года утонули 12 человек, в том числе 3 детей

В Башкирии с начала этого года и по 4 июня зарегистрировано уже 44 случая извлечения людей из воды. При этом в нескольких случаях извлекались погибшие.

По данным МЧС Башкирии, к 4 июня в республике утонули 12 человек, в том числе трое детей. Все несчастные случаи произошли на несанкционированных местах купания. Также спасателям удалось спасти 9 человек.