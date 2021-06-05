В Башкирии на трассе М-7 женщина за рулем иномарки вылетела с дороги

В Башкирии произошло ДТП с пострадавшей. В результате происшествия пострадала пассажирка транспортного средства.

По данным ГИБДД Уфимского района, провисевшие было зафиксировано утром 4 июня. На 1313 километре трассы М-7 местная жительница 33 лет двигалась по проезжей части за рулем Hyundai Solaris, затем съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся практически на бок.

Сообщается, что с женщиной в автомобиле находилась 53-летняя пассажирка. Ее в результате ДТП доставили в медучреждение. ГИБДД разбирается в обстоятельствах и причинах происшествия.