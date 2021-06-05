Владимир Путин рассказал, когда жители России смогут свободно выезжать за границу

Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские.

Владимир Путин, Президент РФ