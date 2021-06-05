Владимир Путин рассказал, когда жители России смогут свободно выезжать за границу

В ходе Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сообщил, когда граждане России смогут свободно посещать другие страны. Ведь сейчас из-за пандемии коронавируса часть из них все еще не принимает туристов или вводит жесткие ограничения.

Фото №1 - Владимир Путин рассказал, когда жители России смогут свободно выезжать за границу

По словам Владимира Путина, свободно выезжать за границу можно будет примерно с сентября, передает ТАСС. Это напрямую связано с числом вакцинированных граждан.

Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ. Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские.

Владимир Путин, Президент РФ

Напомним, что с 10 июня России возобновит регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Марокко, Хорватией, Маврикием. Об этом на днях информировал оперштаб Башкирии.

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