Борцы из Башкирии вышли в финал V Спартакиады молодежи России по греко-римской борьбе

Некоторые заканчивали схватку с вывернутыми пальцами. Не обошлось в полуфинале и без сюрпризов. Так, один из уфимских спортсменов одолел принципиального соперника, которому раньше проигрывал.

Кульминационный момент самого бескомпромиссного поединка полуфинала Спартакиады России. Адлан Амриев показывает судье, что соперник намеренно вывихнул ему палец. Оставшуюся часть схватки борцу из Башкортостана придется заканчивать с травмой. Но сначала Мухаммад Евлоев, представляющий Москву и Республику Ингушетию, сравняет счет.

Только когда на часах останется меньше полминуты, Адлан получит сначала два заветных балла, а затем еще один. Так со счетом 6:3 он одерживает важную победу и делает еще один шаг на пути к завоеванию путевки на первенство мира, которое пройдет в Уфе в августе.

Уже потом за пределами ковра будет долгий разговор с тренером и осмотр состояния рук.

Боролся за выход в финал и Алан Амриев – младший брат Адлана. Он выступает в весовой категории до 82 килограммов. И к его поединку с Сергеем Деревянко из Ростовской области также было особое внимание со стороны специалистов и тренеров. Еще бы, ведь раньше Алан уже боролся с ним, но всегда проигрывал.

Только в этот раз борец из Башкортостана не дал усомниться в своих силах. 6:0 – и это его уверенная победа в полуфинале на домашнем турнире.

Еще одну победу представители сборной республики одержали в весе до 63-х килограммов. Саид-Хусейн Бакаев выиграл у своего принципиального соперника Артема Морозова из Нижегородской области. После того как преимущество уфимского спортсмена достигло восьми очков, ему присудили техническую победу.

За поединками финала Спартакиады России по греко-римской борьбе с трибун наблюдали не только тренеры, олимпийские чемпионы и приглашенные гости, но и самые юные любители этого вида спорта. Воспитанники спортшколы из Кушнаренково приехали в Уфу, чтобы посмотреть за тем, как бьются профессионалы.

Ребят не оставил равнодушным поединок двух друзей – представителей Москвы и Московской области. До последней секунды борцы не знали, кому достанется победа. После финального свистка спортсмены еще долго лежали на ковре и не могли подняться.

В итоге все борцы Башкортостана преодолели стадию полуфинала Спартакиады молодежи.