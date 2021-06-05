В Уфе определился победитель второго этапа турнира «Терра Башкирия»

Сегодня в Уфе состоялся второй этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На этот раз в нем принимали участие жокеи-любители из Ишимбайского, Ермекеевского, Баймакского и Кушнарековского районов.

Не приехали только представители Шаранского района. Они не смогли найти шесть лошадей башкирской породы и сформировать команду. 

Лошадьми занимаемся с 2012 года. Сюда приезжаем третий год подряд. Планировали привести две кобылы, как мы и сделали. Но я хотел привести сюда младшего сына, ему 11 лет. Потому что безопасные условия.

Юрий Арбузов, участник соревнований /Ишимбайский район/

Сначала по традиции финалистов выявили среди жокеев из каждого района. Затем обладателям первых двух мест по жребию достается лошадь из ипподрома «Акбузат». А во втором финале соперники меняются:  пришедшему первым достается лошадь, финишировавшая последне. По итогам двух решающих скачек выявляют победителя. На этот раз им стал Ильназ Гареев из Кушнаренковского района. Следующий этап республиканских соревнований состоится 19 июня.

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