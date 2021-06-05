В Уфе определился победитель второго этапа турнира «Терра Башкирия»

Сегодня в Уфе состоялся второй этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На этот раз в нем принимали участие жокеи-любители из Ишимбайского, Ермекеевского, Баймакского и Кушнарековского районов.

Не приехали только представители Шаранского района. Они не смогли найти шесть лошадей башкирской породы и сформировать команду.

Лошадьми занимаемся с 2012 года. Сюда приезжаем третий год подряд. Планировали привести две кобылы, как мы и сделали. Но я хотел привести сюда младшего сына, ему 11 лет. Потому что безопасные условия.

Сначала по традиции финалистов выявили среди жокеев из каждого района. Затем обладателям первых двух мест по жребию достается лошадь из ипподрома «Акбузат». А во втором финале соперники меняются: пришедшему первым достается лошадь, финишировавшая последне. По итогам двух решающих скачек выявляют победителя. На этот раз им стал Ильназ Гареев из Кушнаренковского района. Следующий этап республиканских соревнований состоится 19 июня.