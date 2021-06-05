В Уфе определился победитель второго этапа турнира «Терра Башкирия»

Сегодня в Уфе состоялся второй этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На этот раз в нем принимали участие жокеи-любители из Ишимбайского, Ермекеевского, Баймакского и Кушнарековского районов.
Не приехали только представители Шаранского района. Они не смогли найти шесть лошадей башкирской породы и сформировать команду.
Сначала по традиции финалистов выявили среди жокеев из каждого района. Затем обладателям первых двух мест по жребию достается лошадь из ипподрома «Акбузат». А во втором финале соперники меняются: пришедшему первым достается лошадь, финишировавшая последне. По итогам двух решающих скачек выявляют победителя. На этот раз им стал Ильназ Гареев из Кушнаренковского района. Следующий этап республиканских соревнований состоится 19 июня.