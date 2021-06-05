В Башкирии прошел масштабный мотофестиваль

В селе Красноусольский проходит мотофестиваль. Сегодня туда съехались свыше полусотни байкеров со всей страны в рамках пробега одного из старейших мотоклубов. Главная цель – побывать на двухколесном коне на самых известных башкирских достопримечательностях.

Под рев моторов и восторженные взгляды зевак один за другим участники мотофестиваля заезжают на стоянку. За плечами несколько сотен километров, байкеры устали. Впрочем, в возможности поближе рассмотреть мотоциклы или даже сесть за руль никто не отказывает.

Приз зрительских симпатий без сомнений можно отдать этому красному байку и его владельцу. Один из самых взрослых участников фестиваля – уже 60, еще и самый заметный. За узнаваемую внешность он уже давно известен в мототусовке под именем Санта.

Это просто дает дух молодости, омолаживает. Есть драйв, есть смысл жизни, поэтому я хочу показать пример всем взрослым людям, которым за 60, что жизнь еще только начинается. Владислав Белов, байкер

А вот самые юные зрители не устают удивляться, глядя на очередного железного коня. И хотя каждый мотоцикл вызывает у Богдана неподдельные эмоции, сам он честно признался, что байкером быть не готов.

Потому что мотоциклы слишком быстрые, а я хочу ездить на автомобиле. Я еще не дорос. Богдан Кравченко

Интересно, как будто прямо сейчас сядешь и поедешь. Эльвира Журавлева

Мотопробеги известного американского бренда организуются по всей стране. В республике мероприятие проходит под логотипом «Терра Башкирия». Участие принимают и байкеры из других регионов. Таким образом члены регионального мотоклуба хотят раскрыть красоты Башкортостана, проезжая по живописным местам и достопримечательностям.

Для нас это удовольствие, познание окружающей действительности. Одно дело, когда путешественник проходит маршрут на автомобиле, как в аквариуме, другое – когда ты на мотоцикле: чувствуешь запахи, перепады температур, изменения погодных условий. Андрей Рубан, организатор мотофестиваля