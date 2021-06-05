В Башкирии прошел масштабный мотофестиваль

В селе Красноусольский проходит мотофестиваль. Сегодня туда съехались свыше полусотни байкеров со всей страны в рамках пробега одного из старейших мотоклубов. Главная цель – побывать на двухколесном коне на самых известных башкирских достопримечательностях.
Под рев моторов и восторженные взгляды зевак один за другим участники мотофестиваля заезжают на стоянку. За плечами несколько сотен километров, байкеры устали. Впрочем, в возможности поближе рассмотреть мотоциклы или даже сесть за руль никто не отказывает.
Приз зрительских симпатий без сомнений можно отдать этому красному байку и его владельцу. Один из самых взрослых участников фестиваля – уже 60, еще и самый заметный. За узнаваемую внешность он уже давно известен в мототусовке под именем Санта.
А вот самые юные зрители не устают удивляться, глядя на очередного железного коня. И хотя каждый мотоцикл вызывает у Богдана неподдельные эмоции, сам он честно признался, что байкером быть не готов.
Мотопробеги известного американского бренда организуются по всей стране. В республике мероприятие проходит под логотипом «Терра Башкирия». Участие принимают и байкеры из других регионов. Таким образом члены регионального мотоклуба хотят раскрыть красоты Башкортостана, проезжая по живописным местам и достопримечательностям.
Во время мотопробега байкеры посетили Юмагузинское водохранилище и башкирские шиханы. Красноусольский – третий пункт в их маршруте. В воскресенье байкеры отправятся к финальной точке – озеру Яктыкуль. А затем разъедутся: кто-то к себе домой, ну а кто-то и дальше, рассекая ветер, продолжит путешествие по другим регионам.