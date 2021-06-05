В Башкирии в 25 районах прошел народный праздник Сабантуй

Старинный, но вечно молодой праздник. Сельчане сегодня отметили завершение весенних полевых работ. В 25 районах республики прошли сабантуи. После продолжительного перерыва в связи с пандемией люди вновь вышли на массовые гуляния. Как прошел праздник в Архангельском районе?
Участников праздника плуга с неба приветствует Алексей Буренин. Задача чемпиона мира по парашютному спорту с высоты около двух тысяч метров доставить на землю флаг сабантуя. И вот Алексей передает главный символ торжества одному из передовиков района. В этом году право поднять флаг предоставили Василию Баландину – бывшему жителю Уфы, вернувшемуся в родную деревню и работающему в сфере животноводства.
Именно на таких людях, как Василий, сегодня держится сельское хозяйство, говорят организаторы сабантуя. За наградами на праздничную сцену один за другим поднимаются передовики. Посевная позади, можно и погулять. Тем более, что погода на днях преподнесла сельчанам долгожданный подарок.
На сцене песни и пляски, а на борцовском ковре – серьезные схватки. Местные батыры выявляют самого лучшего курешиста, чтобы в конце на плечи поднять уже не соперника, а главный приз – барана.
Как всегда на сабантуях многолюдно. И сельчане, и городские жители, приехавшие на праздник, успели серьезно соскучиться по таким масштабным мероприятиям. Ведь ждали они подобных массовых гуляний практически два года, учитывая, что в 2020-м из-за пандемии проведение сабантуев было под запретом.
Не получилось в прошлом году из-за ограничений покорить излюбленную высоту и Линару Гуджикову. Но в этот раз он стал еще сильнее. Перерыв пошел на пользу. Спортсмен из Узунларово стал одним из трех победителей подъема на столб. Награда – березовый веник.
Не только жители Архангельского района, но и гости из других уголков республики. А кто-то и вовсе впервые на сабантуе, как, например, Светозара Швецова. Жительница культурной столицы России приехала на малую родину мужа и вместе с супругом решили посетить праздник.
Архангельский, Аургазинский, Благоварский, Бурзянский и не только. Сабантуи сегодня прошли в 25 районах республики. А в следующую субботу народные гуляния, посвященные окончанию весенне-полевых работ, должны пройти еще в 20 муниципалитетах Башкортостана.