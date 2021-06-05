В Башкирии в 25 районах прошел народный праздник Сабантуй

Старинный, но вечно молодой праздник. Сельчане сегодня отметили завершение весенних полевых работ. В 25 районах республики прошли сабантуи. После продолжительного перерыва в связи с пандемией люди вновь вышли на массовые гуляния. Как прошел праздник в Архангельском районе?

Участников праздника плуга с неба приветствует Алексей Буренин. Задача чемпиона мира по парашютному спорту с высоты около двух тысяч метров доставить на землю флаг сабантуя. И вот Алексей передает главный символ торжества одному из передовиков района. В этом году право поднять флаг предоставили Василию Баландину – бывшему жителю Уфы, вернувшемуся в родную деревню и работающему в сфере животноводства.

В20 13 году я переехал из города в деревню, вот ухаживаю. Уже как дома, если честно. За скотом ухаживаю, как за своим. Василий Баландин, животновод

Именно на таких людях, как Василий, сегодня держится сельское хозяйство, говорят организаторы сабантуя. За наградами на праздничную сцену один за другим поднимаются передовики. Посевная позади, можно и погулять. Тем более, что погода на днях преподнесла сельчанам долгожданный подарок.

Дожди на прошлой неделе начались. Мы видим сразу, как природа ожила и то, что мы посеяли, они начали подниматься. Айрат Саитгалин, глава администрации Архангельского района

На сцене песни и пляски, а на борцовском ковре – серьезные схватки. Местные батыры выявляют самого лучшего курешиста, чтобы в конце на плечи поднять уже не соперника, а главный приз – барана.

Как всегда на сабантуях многолюдно. И сельчане, и городские жители, приехавшие на праздник, успели серьезно соскучиться по таким масштабным мероприятиям. Ведь ждали они подобных массовых гуляний практически два года, учитывая, что в 2020-м из-за пандемии проведение сабантуев было под запретом.

Не получилось в прошлом году из-за ограничений покорить излюбленную высоту и Линару Гуджикову. Но в этот раз он стал еще сильнее. Перерыв пошел на пользу. Спортсмен из Узунларово стал одним из трех победителей подъема на столб. Награда – березовый веник.

Тяжело, руки устали. А так нормально, вниз не надо смотреть. Линар Гуджиков, участник сабантуя

Не только жители Архангельского района, но и гости из других уголков республики. А кто-то и вовсе впервые на сабантуе, как, например, Светозара Швецова. Жительница культурной столицы России приехала на малую родину мужа и вместе с супругом решили посетить праздник.

Я искусствовед по образованию. Поэтому любые культурные мероприятия мне очень нравятся. Мне кажется, это хорошая возможность познакомиться с башкирской культурой, про которую я ничего не знаю. Светозара Швецова, жительница г. Санкт-Петербурга

Я родился в Стерлитамаке, бабушка у меня из Красного Зилима, все родственники оттуда. Александр Швецов, житель г. Санкт-Петербурга