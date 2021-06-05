В Уфе прошел легкоатлетический кросс среди работников здравоохранения

В Уфе медики сменили белые халаты на спортивную форму. На стадионе «Динамо» прошел легкоатлетический кросс работников здравоохранения. В нем приняли участие более 50 команд со всей республики.

Пока одни отдуваются на беговой дорожке, другие, не щадя голосовых связок, поддерживают с трибун. А некоторые и вовсе пробегают параллельно по полю со своими спортсменами всю дистанцию, подбадривая на бегу. Кажется, их результат мог бы быть даже лучше, чем у участников.

Поддержка значит многое. Не всем дистанция дается легко. Некоторым медикам самим была нужна помощь врачей. Силы покидали, едва удавалось пересечь финишную черту.

К счастью, тех, кто мог привести в чувства, на забеге было достаточно. На беговую дорожку вышли команды из 52 медицинских учреждений. Специфику некоторых можно было угадать, посмотрев на состав. Сотрудники родильного дома, как и полагается, пришли с детьми. На стадион некоторые медики приехали прямо с работы.

Забег медицинских работников проходит ежегодно с 1998 года. Исключением из-за пандемии стало лишь прошлое лето. В этом же году удалось провести все спортивные мероприятия.