В Башкирии издали книгу о трагедии в Улу-Теляке

На ее страницах реальные истории, уникальные архивные снимки страшных событий, которые произошли 32 года назад.

По официальным данным, в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов произошел взрыв облака газа. На проходившем рядом трубопроводе была утечка. Авторы книги – те, кто видел страшные события Ашинской трагедии своими глазами. По разным данным погибли от 500 до 700 человек.