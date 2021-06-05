В Башкирии издали книгу о трагедии в Улу-Теляке

На ее страницах реальные истории, уникальные архивные снимки страшных событий, которые произошли 32 года назад.
По официальным данным, в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов произошел взрыв облака газа. На проходившем рядом трубопроводе была утечка. Авторы книги – те, кто видел страшные события Ашинской трагедии своими глазами. По разным данным погибли от 500 до 700 человек.
Презентации издания, посвященного памяти погибших в трагедии, прошли по всей республике. В Уфе собрались участники спасательных команд. Участники событий, бывший начальник пожарной службы, скорой помощи, медики, редактор газеты, которая освещала страшные события, очевидцы. В городе Дюртюли встречу провели в центральной библиотеке. В Абзелиловском районе пригласили родственников пассажиров одного из столкнувшихся поездов.