Жители Башкирии жалуются на обмеление озера Аслыкуль

В Давлекановском районе решается судьба «башкирского моря». Самое большое озеро в Восточно-Европейской лесостепной зоне стремительно мелеет. Экологи бьют тревогу.

За последние восемь лет уровень воды в Аслыкуле упал почти на метр и продолжает снижаться. Открываются десятки метров берега, зарастают камышами, а местами и вовсе превращается в болотистую жижу. Раньше площадь водоема составляла свыше 23 квадратных километров. Сейчас, по словам экологов, уже меньше. Причин для этого может быть много. Проблемой уже занимаются учёные.

Фото №1 - Жители Башкирии жалуются на обмеление озера Аслыкуль

Посетителей прибавляется. Учитывая, что границы закрыли, посетителей прибавляется. За ними остается какая-то грязь, мы ее убираем. В будущем руководство дирекции по особо охраняемым территориям и ученые соберутся за круглым столом, будут проводить обследования, чтобы прийти к какому-то выводу.  

Гузель Гильманова, начальник структурного подразделения природного парка «Аслы-куль»

Оно мелкое, до колена доходит. Идешь, а там теплая вода, она нехорошо пахнет.

Асхат Хасанов

Подтверждают уход воды и местные жители. Говорят, что особенно интенсивно озеро стало мелеть в последние годы. То есть именно тогда, когда климатические изменения в Башкортостане стали ощущаться все сильнее.

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