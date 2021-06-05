Жители Башкирии жалуются на обмеление озера Аслыкуль

В Давлекановском районе решается судьба «башкирского моря». Самое большое озеро в Восточно-Европейской лесостепной зоне стремительно мелеет. Экологи бьют тревогу.
За последние восемь лет уровень воды в Аслыкуле упал почти на метр и продолжает снижаться. Открываются десятки метров берега, зарастают камышами, а местами и вовсе превращается в болотистую жижу. Раньше площадь водоема составляла свыше 23 квадратных километров. Сейчас, по словам экологов, уже меньше. Причин для этого может быть много. Проблемой уже занимаются учёные.
Подтверждают уход воды и местные жители. Говорят, что особенно интенсивно озеро стало мелеть в последние годы. То есть именно тогда, когда климатические изменения в Башкортостане стали ощущаться все сильнее.