Жители Башкирии жалуются на обмеление озера Аслыкуль

За последние восемь лет уровень воды в Аслыкуле упал почти на метр и продолжает снижаться. Открываются десятки метров берега, зарастают камышами, а местами и вовсе превращается в болотистую жижу. Раньше площадь водоема составляла свыше 23 квадратных километров. Сейчас, по словам экологов, уже меньше. Причин для этого может быть много. Проблемой уже занимаются учёные.