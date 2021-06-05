В Уфе мошенники втридорога продают огнетушители пенсионерам

В Уфе пенсионеры жалуются на мошенников, которые предлагают огнетушители. Продавцы обходят дома в частном секторе и в качестве покупателей стараются выбирать пожилых людей.

Средство тушения пенсионерам предлагают приобрести почти за четыре тысячи рублей, при этом средняя стоимость похожего огнетушителя не превышает и одной тысячи.

На нерадивых продавцов уфимцы пожаловались сотрудникам МЧС во время профилактического рейда.

Я сказал, что у меня есть огнетушитель и вода. Соседке предлагали почти за три тысячи. Нина Назарова

Профилактический рейд сотрудники МЧС проводят в связи с наступлением пожароопасного периода. Жителям частного сектора раздают памятки и предупреждают об опасности разведения костров. Также необходимо быть внимательными при приготовлении пищи на мангале или в казане.