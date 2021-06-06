В Башкирии мужчина набросился на своего друга с ножом

Подозреваемый после распития спиртных напитков в одном из ночных заведений города встретил на улице своего давнего приятеля, с которым он вместе отбывал наказание в исправительной колонии. Приятель был с девушкой и после душевного разговора предложил своему бывшему сокамернику продолжить отдых дома у своей подруги. После совместного распития спиртных напитков гостеприимный мужчина начал ревновать свою избранницу к недавно встретившемуся другу. Между ними завязался конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина накинулся с кулаками на своего друга, а тот в свою очередь схватился за нож, начал наносить удары, один из которых пришёлся в грудь, после чего поспешил покинуть жилище.

пресс-служба МВД Башкирии