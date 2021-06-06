В Башкирии суд вынес приговор преступной паре

Накануне в Белорецке суд вынес приговор 28-летнему мужчине и его 27-летней супруге. Они пытались сбыть крупную партию наркотиков.
Супруги решили выйти на высокие доходы, распространяя запрещенные вещества. Неустановленное лицо должно было приобретать наркотики и передавать их подсудимым через «закладки», а они должны были фасовать их на мелкие партии и распространять.
В сентябре 2020 года подсудимым от их сообщника пришло сообщение, что в Магнитогорске необходимо забрать «закладку», расфасовать на более мелкие партии и разложить уже в Белорецке. Те согласились, забрали наркотики, но по пути их поймали полицейские. Стражи порядка изъяли наркотики и обыскали их дом. Там они нашли инструменты, необходимые для расфасовки наркотических средств – электронные весы, полимерные пакетики, изолента.
Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, а ее супруга - к 11 годам в колонии строгого режима.