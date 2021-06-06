В Башкирии суд вынес приговор преступной паре

В сентябре 2020 года подсудимым от их сообщника пришло сообщение, что в Магнитогорске необходимо забрать «закладку», расфасовать на более мелкие партии и разложить уже в Белорецке. Те согласились, забрали наркотики, но по пути их поймали полицейские. Стражи порядка изъяли наркотики и обыскали их дом. Там они нашли инструменты, необходимые для расфасовки наркотических средств – электронные весы, полимерные пакетики, изолента.