В Башкирии нашли тело пропавшего без вести 65-летнего мужчины

Трагедией завершились поиски без вести пропавшего 65-летнего жителя башкирского Белебея. Бориса Дунина искали на протяжении месяца - третьего мая пенсионер ушел из дома, но обратно так и не вернулся.
Поисками Бориса Дунина занимались поисковики отряда "Лиза Алерт". Они распространили ориентировку в социальных сетях.
Накануне поисковики сообщили плохие новости. К сожалению, Борис Дунин был найден мертвым. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить сотрудникам СУ СКР по Башкирии.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшего.