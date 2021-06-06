В Башкирии нашли тело пропавшего без вести 65-летнего мужчины

Трагедией завершились поиски без вести пропавшего 65-летнего жителя башкирского Белебея. Бориса Дунина искали на протяжении месяца - третьего мая пенсионер ушел из дома, но обратно так и не вернулся.

Фото №1 - В Башкирии нашли тело пропавшего без вести 65-летнего мужчины

Поисками Бориса Дунина занимались поисковики отряда "Лиза Алерт". Они распространили ориентировку в социальных сетях.

Накануне поисковики сообщили плохие новости. К сожалению, Борис Дунин был найден мертвым. Причины и обстоятельства его гибели предстоит выяснить сотрудникам СУ СКР по Башкирии.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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