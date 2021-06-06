В Башкирии опрокинулась легковушка: пострадали девушка и четверо детей

Вчера, 5 июня, в Федоровском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - водитель отечественной "пятнадцатой" не справился с управлением и на полном ходу съехал в кювет, в результате чего легковушка опрокинулась. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло на автодороге Бала - Четырман - Михайловка. За рулем легковушки находился 28-летний житель Салавата. Оказалось, что у него отсутствует водительское удостоверение.
25-летнюю супругу водителя и несовершеннолетних пассажиров в возрасте 1 года, 4, 9, 11 лет доставили в больницу с различными травмами.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.