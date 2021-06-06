В Башкирии опрокинулась легковушка: пострадали девушка и четверо детей

Вчера, 5 июня, в Федоровском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - водитель отечественной "пятнадцатой" не справился с управлением и на полном ходу съехал в кювет, в результате чего легковушка опрокинулась. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото №1 - В Башкирии опрокинулась легковушка: пострадали девушка и четверо детей

ДТП произошло на автодороге Бала - Четырман - Михайловка. За рулем легковушки находился 28-летний житель Салавата. Оказалось, что у него отсутствует водительское удостоверение.

25-летнюю супругу водителя и несовершеннолетних пассажиров в возрасте 1 года, 4, 9, 11 лет доставили в больницу с различными травмами.

Известно, что муж с женой, вместе со своими детьми и двумя племянниками направлялись в магазин в соседнюю деревню.

пресс-служба ГИБДД Башкирии

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.

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