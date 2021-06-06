Под Уфой продолжаются поиски 32-летнего Юрия Романова

В Уфимском районе Башкирии продолжаются поиски пропавшего при загадочных обстоятельствах 32-летнего Юрия Романова. Мужчина не выходит на связь с близкими с третьего июня. В день исчезновения он ушел из дома и не вернулся.
Приметы Юрия: серые глаза, русые волосы, обычное телосложение, рост около 170 см. На нем были джинсы коричневого цвета, бордовая ветровка и черные кроссовки.
Поисками Юрия Романова занимаются поисковики отряда "Лиза Алерт". Телефоны, по которым можно связаться: 8 (937) 357 79 33, 8 (919) 613 03 45, 8 (800) 700 54 52 или 112.