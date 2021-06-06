Не было денег на подарок: стали известны подробности жестокого убийства пенсионеров в Башкирии

Напомним, что задержанный устроился к пенсионерам в качестве разнорабочего. Он знал, что у них есть деньги. Мужчина дожидался, когда сельчане пойдут в огород, чтобы ограбить дом. Но хозяин заметил это и пытался выгнать. Тогда тот набросился на пенсионера, ударил его топором, затем то же самое сделал с его женой. Прихватив с собой 20 тысяч рублей, которые пенсионеры прятали в шкафу и два мобильных телефона, злоумышленник скрылся.