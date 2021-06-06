Не было денег на подарок: стали известны подробности жестокого убийства пенсионеров в Башкирии

Накануне в Иглинском районе Башкирии 34-летний мужчина из Челябинской области жестоко расправился с пожилыми супругами. Спустя некоторое время он был задержан в Великом Новгороде. Стали известны подробности чудовищного преступления.
В сюжете "Россия 24" злоумышленник рассказал, что наносил несчастным удары топором по затылку. В ходе следственного эксперимента он сильно заикался и плакал. Оказалось, что приближался день рождения его приятельницы, а денег на подарок у него не было. Задержанный принял решение убить пенсионеров и забрать у них все деньги.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина отмыл орудие преступления и выбросил его в заросли. Ему может грозить пожизненное лишение свободы. В настоящее время идет расследование уголовного дела.
Напомним, что задержанный устроился к пенсионерам в качестве разнорабочего. Он знал, что у них есть деньги. Мужчина дожидался, когда сельчане пойдут в огород, чтобы ограбить дом. Но хозяин заметил это и пытался выгнать. Тогда тот набросился на пенсионера, ударил его топором, затем то же самое сделал с его женой. Прихватив с собой 20 тысяч рублей, которые пенсионеры прятали в шкафу и два мобильных телефона, злоумышленник скрылся.
Фото: Скриншот с сюжета "Россия 24".