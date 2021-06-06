В Уфе 53-летний мужчина трагически погиб под колесами иномарки

Вчера, 5 июня, в Уфе водитель автомобиля Renault Logan насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло напротив жилого дома №21 по проспекту Дружбы народов. За рулем иномарки находился 24-летний житель Чекмагушевского района Башкирии. По всей видимости, водитель попросту не успел среагировать.

В результате наезда 53-летний пешеход получил тяжелые травмы и скончался на месте трагедии. По факту смертельного ДТП начато разбирательство.