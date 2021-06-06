В Башкирии жертвами коронавируса стали еще два человека

Оперштаб по борьбе с COVID-19 в России продолжает следить за эпидемиологической обстановкой в каждом регионе страны.

В Башкирии оперштаб подтвердил наличие 90 новых зараженных коронавирусной инфекцией. При этом общее количество заболевших достигло 38 743 человек. С выздоровлением за сутки выписали 30 пациентов, а за всё время пандемии – 36 777. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания. За всё время пандемии в Башкирии от коронавируса скончался 531 пациент.