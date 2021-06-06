В Уфе неизвестные привязали собаку к дереву в лесу и оставили умирать

В столице Башкирии неравнодушные горожане спасли собаку от гибели. В уфимском микрорайоне Затон в лесопосадке прохожие обнаружили привязанное к дереву животное. Пес был очень сильно истощен, однако никого к себе не подпускал.
Как сообщает телеканал "Россия 24", люди приносили собаке воду и еду, а потом, улучив момент, им все-таки удалось перерезать веревку. Освободившись, пес убежал в неизвестном направлении.
История разлетелась по местным сообществам в соцсетях. Комментаторы жестко осудили владельцев собаки, оставивших животное погибать.