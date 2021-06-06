Стало известно состояние детей, которые пострадали в серьезном ДТП в Башкирии

Вчера, 5 июня, в Федоровском районе Башкирии опрокинулась в кювет отечественная "пятнадцатая". В результате ДТП пострадали четверо детей и девушка. О состоянии детей рассказали в региональном Минздраве.

Три ребенка находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи диагностировали у них множественные ушибы и черепно-мозговые травмы. Годовалый мальчик находится в общей палате с сотрясением мозга. Водитель и его супруга получили травмы средней степени тяжести и находятся в Федоровской центральной районной больнице.

Напомним, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 решил съездить в магазин, расположенный в соседнем селе. С собой он взял 25-летнюю супругу, двоих детей и двоих племянников 10 и 11 лет. В ходе проверки выяснилось, что у водителя отсутствует водительское удостоверение.