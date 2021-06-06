В Башкирии на Айгире девушка сорвалась со скалы

В Белорецком районе Башкирии девушка сорвалась со скалы. Подробности произошедшего рассказали в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о ЧП поступило спасателям сегодня утром, 6 июня. Туристка вместе со своей группой совершала восход на Айгир, но в какой-то момент она оступилась и упала с высоты трех метров. Спасатели подняли девушку наверх с помощью альпинистского снаряжения и передали прибывшим на место происшествия медикам.
К счастью, девушка отделалась испугом и ушибами. Медицинская помощь туристке не потребовалась, и она продолжила путешествие.
Фото: aigir_rb.