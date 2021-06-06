Борцы из Башкирии одержали победу на Спартакиаде молодежи России

Финала не будет, но свадьбе быть. Адлан Амриев из Башкортостана оказался в очень непростой ситуации. Спортсмен получил травму в полуфинале и сегодня не смог выступить в решающей схватке финала Спартакиады молодежи России по греко-римской борьбе в Уфе. Теперь его участие в предстоящем в столице республики первенстве мира под вопросом. Зато два других борца из Башкортостана завоевали золотые медали.
Кульминационный момент самого бескомпромиссного поединка полуфинала Спартакиады России. Адлан Амриев показывает судье, что соперник намеренно вывихнул ему палец. В той схватке башкирский борец все-таки победит со счетом 6:3. Уже потом за пределами ковра будет долгий разговор с тренером и осмотр состояния рук.
В тот вечер Адлан уже в больнице узнает, насколько серьезной оказалась его травма. Перелом на правой руке и вывих пальца на левой. И неожиданное понимание, какой ценой ему досталась победа в полуфинале. Затем последует вердикт врача и тренера: финала не будет. Вот так мечтам Адлана о победе на российском соревновании в Уфе не суждено будет сбыться.
Старший тренер сборной России Николай Монов не станет скрывать разочарования от произошедшего. На предстоящем в августе первенстве мира важен каждый боец. И с Мухаммадом Евлоевым, нанесшим травму, Адлану предстоит серьезный разговор.
Но есть и хорошая новость. Безымянный палец у спортсмена в порядке, значит, свадьбе быть.
Алан Амриев, младший брат Адлана, выступал в финале до 82 килограммов. В борьбе за золото ему противостоял спортсмен из Ханты-Манийского автономного округа. Сначала Алан заработал преимущество, но затем его растерял, позволив сопернику вплотную приблизиться по очкам – 7:6.
Третий борец из Башкортостана Саид-Хусейн Бакаев в решающем поединке сразится против Муслима Исаева из Чечни. И здесь не обойдется без нервов. Представители тренерского штаба соперника потребуют видеопросмотр. Челендж удовлетворят. Но победа все равно останется за представителем республики – 8:0.
На Спартакиаде молодежи России решалось сразу несколько задач. Спортсмены пытались запрыгнуть в вагон уходящего поезда и закрепить за собой право на участие в мировом первенстве. Тренеры сборной оценивали потенциал команды, а организаторы рассматривали эти соревнования как главную репетицию перед предстоящим международным турниром.
В итоге тренеры сформируют состав национальной команды. Но увидим ли мы башкирских борцов на домашнем турнире – еще не известно. Имена участников мирового первенства они озвучат позже.