Борцы из Башкирии одержали победу на Спартакиаде молодежи России

Финала не будет, но свадьбе быть. Адлан Амриев из Башкортостана оказался в очень непростой ситуации. Спортсмен получил травму в полуфинале и сегодня не смог выступить в решающей схватке финала Спартакиады молодежи России по греко-римской борьбе в Уфе. Теперь его участие в предстоящем в столице республики первенстве мира под вопросом. Зато два других борца из ​Башкортостана завоевали золотые медали.

Кульминационный момент самого бескомпромиссного поединка полуфинала Спартакиады России. Адлан Амриев показывает судье, что соперник намеренно вывихнул ему палец. В той схватке башкирский борец все-таки победит со счетом 6:3. Уже потом за пределами ковра будет долгий разговор с тренером и осмотр состояния рук.​

В тот вечер Адлан уже в больнице узнает, насколько серьезной оказалась его травма. Перелом на правой руке и вывих пальца на левой. И неожиданное понимание, какой ценой ему досталась победа в полуфинале. Затем последует вердикт врача и тренера: финала не будет. Вот так мечтам Адлана о победе на российском соревновании в Уфе не суждено будет сбыться.

Старший тренер сборной России Николай Монов не станет скрывать разочарования от произошедшего. На предстоящем в августе первенстве мира важен каждый боец. И с Мухаммадом Евлоевым, нанесшим травму, Адлану предстоит серьезный разговор.​

Но есть и хорошая новость. ​Безымянный палец у спортсмена в порядке, значит, свадьбе быть.​​

​ Алан Амриев, младший брат Адлана, выступал в финале до 82 килограммов. В борьбе за золото ему противостоял спортсмен из Ханты-Манийского автономного округа. Сначала Алан заработал преимущество, но затем его растерял, позволив сопернику вплотную приблизиться по очкам – 7:6. ​

Третий борец из Башкортостана Саид-Хусейн Бакаев в решающем поединке сразится против Муслима ​Исаева из Чечни. И здесь не обойдется без нервов. Представители тренерского штаба соперника потребуют видеопросмотр. Челендж удовлетворят. Но победа все равно останется за представителем республики – 8:0.​

​На Спартакиаде молодежи России решалось сразу несколько задач. Спортсмены пытались запрыгнуть в вагон уходящего поезда и закрепить за собой право на участие в мировом первенстве. Тренеры сборной оценивали потенциал команды, а организаторы рассматривали эти соревнования как главную репетицию перед предстоящим международным турниром.​