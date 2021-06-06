В Уфе отпраздновали День русского языка

В России провели необычное исследование. Аналитики составили карту слов из разных частей страны. Регионализмы выявили и в Башкирии. Работу провели ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня.

Стихотворения Александра Сергеевича Пушкина сегодня вслух читали все желающие. Флэшмоб прошел в честь дня рождения поэта. Сегодня не только его стихотворения, еще и о нем. Поэзия, как хобби и даже замена психологу. Как называли Пушкина друзья или какой псевдоним он взял себе в 1814-м году? За правильные ответы на вопросы можно было получить символические призы.

Вот уже десять лет 6 июня отмечают и День русского языка. В 2011 году в России праздник учредили как государственный. В современной речи много заимствований. По результатам разных исследований от 50 до 90 процентов значений – импортные. И вот очередное: «импорт» – то ли греческое, то ли английское слово. Но даже русские слова могут звучать, как странный набор букв. Институт Виноградова и «Яндекс.дзен» составили карту диалектных слов в разных точках страны. По словам одного из соавторов, нынешняя городская региональная лексика мало изучена. В списке о Башкортостане есть «отжевать», «агай» и «апай». Часто влияют национальные языки.

На защиту русской истории встала и полиция, а точнее студенты, которые презентуют свои работы о малой родине. Центр русского фольклора в Уфе объявил конкурс. Участвуют все желающие.