Как избавиться от стресса: причины возникновения и методы борьбы

Жизнь в большом городе откладывает на людей свой отпечаток. С одной стороны, горожанам доступны широкие возможности: образование, комфортная инфраструктура, развитие в профессиональной и культурной области. Но с другой – шум города, вечная нехватка времени, давка в автобусах, очереди в магазинах и завал на работе. Такой стремительный ритм большого города ведет к стрессам, фобиям и усталости.

При этом мы привыкли стресс игнорировать и, как правило, ждем отпуск, чтобы развеется и отвлечься. Однако психологи советуют не ждать, а заняться профилактикой прямо сейчас. Благо способов для этого масса. Сегодня мы попробуем лишь несколько из них.

Еноты, пожалуй, ничего не знают про йогу, но помочь человеку отвлечься от переживаний и волнений им ничего не стоит. Все что нужно это просто быть на виду. Как и любому другому животному. Конечно, желательно, чтобы оно было домашним. Доказано, что наблюдая или контактируя с питомцами, уходит усталость, снижается уровень кровяного давления и вредный гормон стресса – кортизол, который связан с депрессией.

Причем здесь же по соседству с енотами живет небольшая стая собак, вокруг которых постепенно и возникло "пёсокафе". Ну а если серьезно, то обычных собаки из питомника, которых можно погладить, покормить и забрать домой. Да, да в таком хеппи энде главная фишка -- кафе. Причем собак забирают домой стабильно раз в месяц.

Общение с енотами и собаками действительно оказалось прекрасным средством от тревоги, но надолго ли они помогут. Нужно разобраться в самой природе стресса.

Физическую усталость мы привыкли лечить не только сном. Чтобы восполнить утраченные силы, мы идем на кухню, а поможет нам в этом шеф-повар одного из уфимских ресторанов Мурат Курамбаев. Пусть вас не пугает обстановка роскошного зала, сегодня нам не понадобиться ни спаржа, ни гребешки. Готовить мы будем из самых обычных и доступных продуктов. Но сначала попытаемся узнать самое главное.

Шамиль Галиахметов борется со стрессом уже не в домашних условиях и даже не городских. Мужчина проходит реабилитацию в республиканской психиатрической больнице.

Это как раз тот случай, когда справиться со стрессом самому уже очень сложно, нужна помощь. Ведь это только кажется, что тревога и переживание со временем пройдут, и не стоит обращать на это внимание. В то же время не нужно помнить, что стресс неслучайно называют «бичом нашего времени»