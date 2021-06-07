В Башкирии стартовал фестиваль, посвященный повышению культуры безопасности среди молодежи

В Благовещенском районе стартовал региональный фестиваль, посвященный повышению культуры безопасности среди молодежи. Акция проходит для студентов средних и высших учебных заведений. В ней принимают участие 200 человек.

Они будут практиковаться на природе. В течение трех дней ребят научат оказывать первую помощь, они попробуют себя в роли спасателей и туристов. Также научатся ставить палатки, разжигать костры и предотвращать чрезвычайные ситуации. Фестиваль проходит при поддержке МЧС и Управления гражданской защиты Уфы.

Фото №1 - В Башкирии стартовал фестиваль, посвященный повышению культуры безопасности среди молодежи

Данный фестиваль очень актуальный, потому что безопасность превыше всего. Студенты участвуют, потому что есть отдельная соревнования, где участвуют только школьники.

Сергей Шерстобитов, руководитель мобильного отряда школы безопасности Республики Башкортостан


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