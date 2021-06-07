В Башкирии стартовал фестиваль, посвященный повышению культуры безопасности среди молодежи

В Благовещенском районе стартовал региональный фестиваль, посвященный повышению культуры безопасности среди молодежи. Акция проходит для студентов средних и высших учебных заведений. В ней принимают участие 200 человек.

Они будут практиковаться на природе. В течение трех дней ребят научат оказывать первую помощь, они попробуют себя в роли спасателей и туристов. Также научатся ставить палатки, разжигать костры и предотвращать чрезвычайные ситуации. Фестиваль проходит при поддержке МЧС и Управления гражданской защиты Уфы.