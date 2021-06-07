В Дёмском районе Уфы завершается ремонт подъездов

В Дёмском районе Уфы на 99% закончили ремонт подъездов. Основные работы завершены, по словам специалистов, осталось устранить недочёты.

Комиссия осмотрела качество работ. Программа ремонта парадных действует с 2019 года. Финансирование идет из республиканского и местного бюджетов.