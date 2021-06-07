В Башкирии пропал 17-летний парень

Поисково-спасательный отряд «Отклик» сообщает о старте новых поисков. В Ишимбае без вести пропал 17-летний Руслан Хамидов.
5 июня подросток ушёл из дома в неизвестном направлении. До сих пор его местоположение неизвестно близким.
Приметы: рост около180 см, телосложение среднее, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет: ветровка черного цвета, брюки спортивные темно-синего цвета с надписью «Adidas», кроссовки темно-синего цвета.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 987 106 06 01 или 02.