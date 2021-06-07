В Башкирии продолжают дорожать свежие овощи

Специалисты Башстата продолжают мониторинг цен на продукты в магазинах республики. По данным еженедельного исследования, продолжают дорожать овощи.
Дороже всего за неделю вновь стала морковь (12,4%). Килограмм этого овоща можно купить в среднем за 65 рублей. Также вновь подорожали белокочанная капуста (7,8%), которую можно приобрести за 30 рублей, и картофель (7%), который в среднем можно купить за 44 рубля.
Также незначительно (0,1-1,8%) подорожали такие продукты, как гречневая крупа, фруктово-ягодные консервы для детского питания, репчатый лук, печенье, сметана, маргарин, шоколадные конфеты, молоко, рис, полукопченая и варено-копченая колбаса, сахар, подсолнечное масло, сыры, пшеничная мука, соль, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, вареная колбаса.
Зато намного дешевле за неделю стали помидоры (5,1%). Килограмм этих овощей в среднем можно приобрести за 121 рубль. Также подешевели огурцы (4,4%) и яйца (3,9%). В среднем свежие огурцы можно купить за 106 рублей, а десяток яиц за 74 рубля.
Также в регионе подешевели (0,1-3,4%) сливочное масло, говядина, мороженая рыба, макароны, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, куры, мясные консервы, свинина, сосиски, сардельки, яблоки, сухие молочные смеси для детского питания, мясные и овощные консервы для детского питания, пшено, карамель, черный чай и вермишель.