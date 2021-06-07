В Уфе 30-летняя женщина едва не погибла на озере

Накануне, 6 июня, на озере Тёплом в Уфе едва не произошла трагедия. 30-летняя местная жительница чуть не утонула на несанкционированном пляже.

Как сообщает Управление гражданской защиты, тонущую уфимку заметили сотрудники управления по Калининскому району, которые совершали профилактический рейд. Они срочно вызвали спасателей, дежуривших в этой зоне, которые на моторной лодке вытащили женщину из воды.

К счастью, помощь врачей пострадавшей не понадобилась. По предварительной информации, уфимка была пьяна.