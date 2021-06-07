В Уфе 30-летняя женщина едва не погибла на озере

Накануне, 6 июня, на озере Тёплом в Уфе едва не произошла трагедия. 30-летняя местная жительница чуть не утонула на несанкционированном пляже.

Фото №1 - В Уфе 30-летняя женщина едва не погибла на озере

Как сообщает Управление гражданской защиты, тонущую уфимку заметили сотрудники управления по Калининскому району, которые совершали профилактический рейд. Они срочно вызвали спасателей, дежуривших в этой зоне, которые на моторной лодке вытащили женщину из воды.

К счастью, помощь врачей пострадавшей не понадобилась. По предварительной информации, уфимка была пьяна.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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