Путин заявил о необходимости продления льготной ипотеки

Предложение о продлении льготной ипотеки еще на год президент озвучил на ПМЭФ-2021. По словам Владимира Путина, резко сворачивать данную программу нельзя, срок ее действия необходимо продлить до 1 июля следующего года.

Однако в программу будут внесены некоторые изменения. Процентную ставку по льготной ипотеке глава государства предложил установить на уровне 7 процентов, при этом сумма кредитования будет сокращена до 3 миллионов рублей для всех субъектов страны.