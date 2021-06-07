Уфимка на иномарке сбила девочку на самокате

4 июня в Уфе зафиксирована авария с участием несовершеннолетнего. 8-летнюю девочку на самокате сбила 37-летняя женщина за рулём «Рено Логан».

Фото №1 - Уфимка на иномарке сбила девочку на самокате

По информации ГИБДД Уфы, иномарка двигалась по дворовой территории напротив дома №62/1 по проспекту Октября. В один момент на дорогу внезапно выехала девочка на самокате – автоледи не успела затормозить и наехала на ребёнка.

Пострадавшую школьницу в срочном порядке госпитализировали. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой с родителями.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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