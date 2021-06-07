Самое большое озеро Башкирии рискует превратиться в болото

В Башкирии мелеет озеро Аслыкуль, общественники бьют тревогу. Водоем зарастает водорослями и рискует превратиться в болото. Но тревожные новости о состоянии водохранилищ поступают не только из Давлеканово. Озёра и реки мелеют и в других частях региона. Куда утекает вода и к каким последствиям это может привести?

На сколько метров от берегов отступил Аслыкуль на глаз определить невозможн. Но местные жители бьют тревогу: водоём начал мелеть.

Аслыкуль – самое большое озеро в Башкортостане. Его площадь превышает 23 квадратных километра. По всей протяженности в него впадает около 10 мелких родников. Одной из причин обмеления озёра учёные считают высыхание ручьёв.

За последние восемь лет уровень воды в Аслыкуле упал почти на метр и продолжает снижаться. Часть становится берегом, территория зарастает камышами, а местами и вовсе превращается в болотистую жижу. Причин этого может быть много.

Еще одна возможная причина – осушение болота Берказан, которое образует с Аслыкулем единую экосистему. Когда-то оно было самым большим болотом российской лесостепи. Кроме этого, все земли возле озера, являющиеся естественным водосбором, распаханы.

В Аслыкуль практически нет течения, поэтому летом вода очень сильно прогревается. Это идеальные условия для заиливания дна. Все это приводит к гниению растений и выделению сероводорода. Единственная река, которая сейчас насыщает озеро, – Шарлама. Но она небольшая и не может полноценно запитать водоем. К тому же, в последнее время ее русло заилилось и до озера вода не дотекает.

Сотрудники природного парка подтверждают, что Аслыкуль обмелел. На поверхности озера появились многочисленные маленькие островки. Вот только бить тревогу, говорят специалисты, повода нет.