Самое большое озеро Башкирии рискует превратиться в болото

В Башкирии мелеет озеро Аслыкуль, общественники бьют тревогу. Водоем зарастает водорослями и рискует превратиться в болото. Но тревожные новости о состоянии водохранилищ поступают не только из Давлеканово. Озёра и реки мелеют и в других частях региона. Куда утекает вода и к каким последствиям это может привести?
На сколько метров от берегов отступил Аслыкуль на глаз определить невозможн. Но местные жители бьют тревогу: водоём начал мелеть.
Аслыкуль – самое большое озеро в Башкортостане. Его площадь превышает 23 квадратных километра. По всей протяженности в него впадает около 10 мелких родников. Одной из причин обмеления озёра учёные считают высыхание ручьёв.
За последние восемь лет уровень воды в Аслыкуле упал почти на метр и продолжает снижаться. Часть становится берегом, территория зарастает камышами, а местами и вовсе превращается в болотистую жижу. Причин этого может быть много.
Еще одна возможная причина – осушение болота Берказан, которое образует с Аслыкулем единую экосистему. Когда-то оно было самым большим болотом российской лесостепи. Кроме этого, все земли возле озера, являющиеся естественным водосбором, распаханы.
В Аслыкуль практически нет течения, поэтому летом вода очень сильно прогревается. Это идеальные условия для заиливания дна. Все это приводит к гниению растений и выделению сероводорода. Единственная река, которая сейчас насыщает озеро, – Шарлама. Но она небольшая и не может полноценно запитать водоем. К тому же, в последнее время ее русло заилилось и до озера вода не дотекает.
Сотрудники природного парка подтверждают, что Аслыкуль обмелел. На поверхности озера появились многочисленные маленькие островки. Вот только бить тревогу, говорят специалисты, повода нет.
Удастся ли спасти жемчужину Башкортостана? Ответить на этот вопрос пока не может никто. Но специалисты намерены понять, что происходит с водоёмами и куда уходит вода. Первые обсуждения пройдут в пятницу. Потребуются годы, чтобы найти истинную причину обмеления самого большого озера республики. Множество исследований и изысканий. И миллионы рублей, чтобы помочь водохранилищу не исчезнуть с лица земли. Но чтобы для этого не стало слишком поздно, говорят ученые, начинать нужно уже сейчас.