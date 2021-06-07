Гарик Харламов удивил подписчиков необычной фотосессией в Уфе

Известный комик Гарик Харламов приехал в Уфу. О своих приключениях в башкирской столице артист с удовольствием поделился с подписчиками.

Гарик Харламов устроил в Уфе необычную, весёлую фотосессию. На снимках артист облизывает цветы у Белого дома, прячется в кустах, пародирует дорожные знаки, мечтательно позирует на фоне строящейся набережной и гордо стоит на куче земли.

О целях приезда в столицу Башкирии комик умалчивает, а фотографии подписал лаконичной фразой: «Фотосессия для журнала «Уфа»! Скоро во всех кинотеатрах страны». Однако подписчики артиста и жители Уфы позитивно отреагировали на необычную фотосессию.

Какая же фантазия богатая! комментатор

Блин! Это топ. Весь наш город и его жизнь в серии из 20 фоток. комментатор

А Гарик знает толк в крутых позах. комментатор

Но не все уфимцы порадовались такому упоминанию родного города в социальных сетях артиста. Некоторые комментаторы с грустью отметили, что гостям в Уфе показывать нечего, и им стыдно за столицу Башкирии.