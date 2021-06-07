В Башкирии священник и бизнесмен подарили больнице автомобиль

Районной больнице Благовещенского района подарили автомобиль скорой помощи. Спецмашину вручили участковой части Бедеево-Полянского поселения. Этот медпункт обслуживает отдаленные населенные пункты.
Как говорят местные жители, новый автомобиль был необходим, так как у медучреждения имеется только 5 машин. Почти все они выработали свой резерв. Новую машину вручили в рамках проекта «Атайсал», в рамках которого меценаты поддерживают свою малую родину. Благотворительный жест сделали настоятель Успенского Свято-Георгиевского монастыря и местный предприниматель Алексей Попцов.