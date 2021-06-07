В Башкирии священник и бизнесмен подарили больнице автомобиль

К нам часто приезжают паломники. Конечно, нежелательно, чтобы мы вызывали скорую помощь, но иногда приходится, поэтому решили приобрести эту машину и подарить ее населению и заодно нашим паломникам, приезжающим к нам в монастырь.

Архимандрит Варлаам, настоятель Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря