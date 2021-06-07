В Башкирии священник и бизнесмен подарили больнице автомобиль

Районной больнице Благовещенского района подарили автомобиль скорой помощи. Спецмашину вручили участковой части Бедеево-Полянского поселения. Этот медпункт обслуживает отдаленные населенные пункты.

Как говорят местные жители, новый автомобиль был необходим, так как у медучреждения имеется только 5 машин. Почти все они выработали свой резерв. Новую машину вручили в рамках проекта «Атайсал», в рамках которого меценаты поддерживают свою малую родину. Благотворительный жест сделали настоятель Успенского Свято-Георгиевского монастыря и местный предприниматель Алексей Попцов.

Фото №1 - В Башкирии священник и бизнесмен подарили больнице автомобиль

К нам часто приезжают паломники. Конечно, нежелательно, чтобы мы вызывали скорую помощь, но иногда приходится, поэтому решили приобрести эту машину и подарить ее населению и заодно нашим паломникам, приезжающим к нам в монастырь.

Архимандрит Варлаам, настоятель Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря
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