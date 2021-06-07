В Уфе мальчик застрял в фонтане «Танцующие журавли»

6 июне в Уфе на фонтане «Танцующие журавли» застрял 6-летний мальчик. На помощь юному уфимцу пришли сотрудники Управления гражданской защиты.
Мальчик гулял у фонтана с родителями, но в какой-то момент его нога застряла в металлическом декоративном элементе. Уфимцы сразу позвонили спасателям, однако и им не удалось вытащить ногу малыша. Металлическую конструкцию пришлось распилить при помощи электрического инструмента.
Малыш поранил ногу, поэтому после освобождения семья обратилась к врачам. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили.
Фото: УГЗ г. Уфы.